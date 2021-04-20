اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:28 م
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مقتل شخص فى مشاجرة بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:21 م
مقتل شخص فى مشاجرة بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية مشاجرة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، مشاجرة بين شخصين أسفرت عن مصرع أحدهما، وتم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله.

 

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بوجود مشاجرة بمنطقة الدخيلة، وأسفرت عن مصرع أحد أطراف المشاجرة، فانتقل فريق من المباحث، وتم ضبط المتهم واستدعاء النيابة العامة للمعاينة.

 

وبالمعاينة تبين أن المجنى عليه مصاب بجرح قطعى فى البطن والصدر، وأسفر عن نزيف حاد، ولقى مصرعه فى الحال، وتم تحرير حضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة.

 

 

 


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