اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 08:50 م
خالد صلاح
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مسلحون يقتحمون قاعدة عسكرية شرقي نيجيريا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 08:45 م
مسلحون يقتحمون قاعدة عسكرية شرقي نيجيريا القوات النيجيرية
(وكالات)

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اقتحم مسلحون يشتبه في أنهم من تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا قبل أن يقصفهم سلاح الجو الذي أعلن قتل "قادة رئيسيين" في التنظيم.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري محمد يريما في بيان: "هاجم الإرهابيون مدينة ديكوا بولاية بورنو بأعداد كبيرة بينما كان السكان يتناولون وجبة إفطار رمضان" مضيفا أن القوات انسحبت إلى بلدة جولومبا جانا المجاورة للسماح بالعملية الجوية".

وبعد قصف مكثّف أكد الجيش النيجيري استعادة السيطرة على مدينة ديكوا وقتل بعض "القادة الرئيسيين" في الجماعة المسلحة.

 

 

 


الجيش النيجيري

نيجيريا

هجوم إرهابي

سلاح الجو

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