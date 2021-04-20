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مستشفى على طراز معمارى فريد بأجهزة وتقنيات حديثة بسجون برج العرب

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:48 م
مستشفى على طراز معمارى فريد بأجهزة وتقنيات حديثة بسجون برج العرب مستشفى سجن برج العرب
كتب محمود عبد الراضي

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مستشفى على طراز معماري فريد، تحتوي على كافة الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة، وبها طاقم أطباء وتمريض على أعلى مستوى، داخل أسوار سجون برج العرب، تعمل على فحص النزلاء باستمرار وتقديم العلاج لهم.
 
ويتم تطهير العنابر وكافة مباني السجن باستمرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المعمول بها، واجراء عمليات جراحية، ويمكن نقل المريض لمستشفيات خارجية اذا تطلب الأمر.
 
وشهدت سجون مصر مؤخرًا عملية تطوير، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
 
عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
 
وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
 
مستشفى سجن برج العرب (1)
مستشفى سجن برج العرب

مستشفى سجن برج العرب (2)
مستشفى سجن برج العرب

مستشفى سجن برج العرب (3)
مستشفى سجن برج العرب

 


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