محافظ كفر الشيخ: حصاد 32 ألف فدان قمح

كفر الشيخ محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 20 موقعا عبارة عن "صوامع وهناجر وشون أسمنتية ومراكز تجميع، بمدن ومراكز المحافظة استقبلت الاقماح، اليوم الثلاثاء ، في أول يوم استقبال الأقماح من المزارعين وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية، مؤكداً أن المحاسب عماد حبيب ، وكيل وزارة التموين ، أشرف على معاينة وتجهيز وتطوير تلك المواقع بالإضافة إلى تشكيل اللجان الخاصة باستلام الاقماح بها.

وأضاف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن الصوامع بمدن المحافظة ، استقبلت اليوم الثلاثاء، الأقماح في اليوم الأول لاستقبالها بمحافظات الوجه البحري، مؤكدًا أنه تم الإعلان عن الأسعار طبقا لدرجة النظافة، فدرجة نظافة القمح 22.5، سعر الأردب 705 جنيهات، ودرجة نظافته 23 سعر أردب القمح 715 جنيها، والقمح الذي درجة نظافته 23.5، فالاردب بـ 725 جنيها.

وأكد الدكتور ناجح غربية ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن عدد الأفدنة المنزرعة بالقمح 232 ألف فداناً، وتم حصاد 32 ألف فدانا، وجارى تقدير المتوسط العام لانتخابية القمح، وسيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.