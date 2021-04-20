محافظ كفر الشيخ : توفير سلع غذائية بـ 11 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى ،نائب المحافظ ، رافقهما اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، معرض" أهلا رمضان أهلا بالعيد "بالعاصمة ، لمتابعة توفير السلع الغذائية والتمور و ياميش رمضان واللحوم بأسعار مخفضة.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة والمترددين على المعرض بارتداء الكمامات للحفاظ على صحتهم.

كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض، مشيداً بتوفير السلع الغذائية ب 11 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة المحملة ب 30 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ، إضافة إلى اللحوم والدواجن، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "شباب الخير" التى أطلقها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ،لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع ، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع المجلس الوطنى للشباب.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وجه بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودى الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق .

وقال محافظ كفر الشيخ، إن سيارات المبادرة ستركز على المناطق الأكثر احتياجاً للتخفيف على الأسر البسيطة وتوفير السلع الغذائية لها بجودة وأسعار مخفضة خاصة الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن .



السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية