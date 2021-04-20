اليوم السابع
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محافظ قنا يستقبل وفد الأمم المتحدة والتخطيط العمرانى لمتابعة أنشطة مشروع "حيّنا "

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:00 م
محافظ قنا يستقبل وفد الأمم المتحدة والتخطيط العمرانى لمتابعة أنشطة مشروع "حيّنا " جانب من لقاء محافظ قنا ووفد الامم المتحدة وهيئة التخطيط
قنا - صابر سعيد

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استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اليوم الثلاثاء ، وفدًا يضم ممثلى عدد من الجهات المعنية بتنفيذ مشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا»، بمنطقتى الحميدات والمعنا بمدينة قنا ، حيث جاء على رأس ذلك الوفد ، الدكتور حامد حجازى المدير الوطنى للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندسة رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية  "UN Habitat"مكتب مصر والمهندس عمرو لاشين مدير الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ، وذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة فضلا عن حضور لفيف من القيادات التنفيذية المعنية بالمشروع.

استعرض محافظ قنا خلال اللقاء أنشطة المشروع بالمنطقتين ، حيث تم الانتهاء من عمل دراسات للوضع الراهن لمنطقة الحميدات والتى تم الانتهاء من 90 % من أعمال الرفع العمرانى للمنطقة والتى شملت حصر للوحدات السكنية القائمة ، والأراضى الزراعية الفضاء ، شبكات الطرق المرصوفة وغير المرصوفة ، أسعار الاراضى ، الاحواض الزراعية وعدد القطع الزراعية بكل حوض .

وخلال الاجتماع وجه محافظ قنا مسئولى الأملاك والزراعة والتخطيط العمرانى والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وهيئة المساحة بضرورة التعاون الكامل مع القائمين على المشروع والجهات الشريكة لتحقيق الاهداف المرجوة من المشروع من أجل الانتهاء من تنفيذه وفقا للمخططات الزمنية المقرر له ، مشيرا إلى أن مشروع " حيّنا " يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف إعادة إدارة الأراضى وترتيبها على النحو الذى يحقق أكثر استفادة لكافة الشركاء وهم الأهالى والإدارة المحلية للحد من النمو والزحف العشوائى غير المخطط وتحقيق عائد تنموى واستثمارى فضلا عن كونه ركيزة أساسية لدعم عمليات إعداد المخطط التفصيلى للمناطق ودعم البنية الأساسية بها وكذلك تعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة.

ومن جانبه قال الدكتور حامد حجازى المدير الوطنى للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى أن المشروع يستهدف عمل مخطط تفصيلى يُراعى فيه كافة الابعاد والمعايير الفنية والقانونية ، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية للمشروع لرصد كافة التحديات التى قد تعيق عملية التنفيذ ، مضيفا أن القيمة المالية للمشروع تصل إلى 11 مليون و760 ألف دولار ، منها 8 ملايين و100 ألف دولار مقدمة كمنحة من الجانب السويسرى و3 ملايين و500 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية و160 ألف دولار من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمحافظتين على مستوى الجمهورية ، إحداهما محافظة قنا ، مشيرًا إلى أنه تم إختيار منطقتين لتنفيذ المشروع بهما هما منطقة المعنا بمساحة 125 فدان ويقطنها أكثر من 1500 مواطن ومنطقة الحميدات بمساحة 184 فدان ويقطنها أكثر من 13 ألف مواطن.

وأضافت رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمكتب مصر ، أن المشروع يعد أحد أهم وأكبر المشروعات التى يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر معربةً عن ثقتها من تكاتف الجهود لإنجاح المشروع للخروج بمجموعة من الدروس المستفادة والتوصيات التى من الممكن أن تساعد فى تطبيقه وتكراره فى مناطق ومحافظات أخرى مؤكدةً على أهمية عنصرى المتابعة والتقييم خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.


قنا

محافظ قنا

وفد الامم المتحدة

وفد وزارة التخطيط

مشروعات محافظة قنا

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منطقة الحميدات

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