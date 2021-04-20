محافظ سوهاج: خطة لزيادة مخارج الأكسجين بالمستشفيات المتعاملة مع حالات كورونا

سوهاج محمود مقبول

التقى اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بعدد من أعضاء مجلس النواب، ومسئولى القطاع الصحى بالمحافظة، فى اجتماع لمناقشة مستجدات الوضع الصحى للمحافظة، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ .

حضر الاجتماع كلا من "الدكتور أسامة رشاد المستشار الطبى للمحافظة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور إيهاب يوسف منسق عام غرفة الأزمات بالمديرية.

وأوضح المحافظ أن الاجتماع ناقش نسب الإشغال بالمستشفيات، واحتياجات القطاع الصحى بالمحافظة، لافتا إلى أنه جارى زيادة السعة السريرية للعناية المركزة بمستشفى سوهاج العام بعدد 8 أجهزة تنفس صناعي، وجهاز قياس غازات الدم، كما تم زيادة عدد مخارج الأكسجين من 41 مخرجا إلى 85 مخرج أكسجين بالمستشفى، وأنه يتم حاليا العمل على خطة لزيادة مخارج الأكسجين بجميع المستشفيات المتعاملة مع حالات الإصابة بكورونا.

وأكد " الفقي" خلال الاجتماع على التطبيق الصارم للقانون بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشددا على تشميع وغلق الكافيهات والمقاهى المخالفة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى مواقف السيارات والتباعد الاجتماعى فى أماكن تجمعات المواطنين .

وأعرب محافظ سوهاج عن تفاؤله من التعاون المثمر بين أعضاء مجلس النواب، ومديرية الصحة لدعم القطاع الصحي، وتضافر جميع أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، للوقوف على المعوقات وتذليل كافة العقبات فى مواجهة الجائحة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن عدد المستشفيات المخصصة للعزل والفرز والإحالة بالمحافظة وصل إلى 18 مستشفى، خاصة بعد ضم المركز المتخصص للقلب والجهاز الهضمي، ومستشفى سوهاج الجامعي، مشيرة إلى زيادة أعداد أسرة الرعايات على مستوى المحافظة.



المحافظ يلتقي اعضاء مجلس النواب ومسئولي القطاع الصحي