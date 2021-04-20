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محافظ بورسعيد يعلن الانتهاء من توصيل خدمة الغاز الطبيعى إلى 9 محطات وقود

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:45 م
محافظ بورسعيد يعلن الانتهاء من توصيل خدمة الغاز الطبيعى إلى 9 محطات وقود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن الانتهاء من توصيل خدمة الغاز الطبيعى إلى 9 محطات وقود.
 
وقال محافظ بورسعيد، في بيان له، إن خطة تحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى بمختلف أحياء المحافظة، تأتي ضمن خطة الدولة لتحويل المحطات بالغاز الطبيعي، حيث تم وضع بورسعيد ضمن 7 محافظات. 
 
وأشار إلى أن المرحلة الأولى يتم تطبيق تحويل السيارات إلى غاز طبيعي لمواجهة الازدحام على محطات وقود الغاز الطبيعى، وتنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد، مع مسؤولي شركات الغاز بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة  والأجهزة المختصة. 
 
واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذى الحالى لكل محطة، وعرض الموقف الإنشائى لمحطات الغاز التى يتم تجهيزها للعمل بالغاز الطبيعى ومعدلات العمل فى توصيل المرافق للمحطات وموقف مد خطوط الغاز. 
 
وشدد محافظ بورسعيد على سرعة إنجاز الأعمال طبقا للجداول المحددة للتنفيذ والتنسيق بين كافة الجهات ليتم الإنتهاء من كافة المحطات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى أقرب وقت.

 


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