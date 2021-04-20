محافظ بنى سويف يناقش تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2020

بنى سويف - هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التى قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأهالى المحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والمعوقات التى تواجه نهو بعض المشروعات والوضع الحالى للمشروعات الجارى تنفيذها المدرجة بالخطة.

وتم استعراض الموقف التنفيذى لنشاط الرصف وتحسين البيئة من أعمال التكاسى وتغطية الترع وإنشاء بيارات تجفيف المياه الجوفية ، وتوريد سيارات ومعدات النظافة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من المبانى والمقار الإدارية، ونشاط الكهرباء فى مجال مد وتدعيم الشبكة وتوريد معدات الإنارة وتوصيل الكهرباء الخارجية لبعض وحدات الإسكان الاجتماعى، وكذا الكهرباء الخارجية لمدينة الحرفيين، والموقف الحالى من أعمال تطوير الكورنيش .

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية، دون الاقتصار على التقارير المكتبية، والتركيز على سرعة إنجاز الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، والاستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كما أشار المحافظ إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بشكل أسبوعى لمتابعة الموقف التنفيذى للخطة بشكل مستمر ، مشيرا إلى أهمية الإسراع فى نسب التنفيذ ومتابعة الاعتمادات المالية سواء من التمويل الذاتى أو الحكومى وموافاة الإدارة العامة للتخطيط بديوان عام المحافظة بمستخلصات الأعمال لسرعة صرف اعتمادات المرحلة الرابعة من الخطة، مع التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام.

حضر الاجتماع كل من بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، وعزة على خالد مدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع ومدير الشؤون المالية ومديرى التخطيط بالوحدات المحلية.