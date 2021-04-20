محافظ المنيا: توفير سيارات متنقلة للسلع الغذائية بالقرى الأكثر احتياجا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات المتابعة اليومية لتطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم، بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة ، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم .
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والمهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، وممثل مديرية الامن ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزارة، ومديرى المديريات، والجهات المعنية.
وشدد محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية على الأماكن العامة التى يتردد عليها المواطنون ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة ، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة داخل وسائل النقل العام ، ومواقف السيارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ التعليمات.
ووجه "القاضى" رؤساء المدن بالمحافظة، بالإشراف والمتابعة المستمرة، لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة ، بإجمالى 192 قرية، بـ757 تابع، وتضم ، أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس ، بتكلفة تصل تقريباً الى 23 مليار جنية، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقرى الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.
ووافق المجلس التنفيذى خلال الاجتماع، على مذكرة إدارة المواقف، بشأن طلب جهاز مدينة المنيا الجديدة، الموافقة على ترخيص سيارتين مينى باص لدعم منظومة النقل الداخلى بمدينة المنيا الجديدة ، كما وافق المجلس على طلب مديرية التربية والتعليم ، لتخصيص مدرسة التعليم الأساسي، بحى النوادى بمدينة المنيا الجديدة ، كمدرسة رسمية للغات .
كما وجه محافظ المنيا وكيل وزارة التموين بتوفير سيارات متنقلة للسلع والمواد الغذائية بالقرى الأكثر احتياجا ، تيسيرا على المواطنين بتلك القرى .
واستعرض الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة ، خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من مديرية الصحة لمواجهه الموجه الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تشكيل لجان لمتابعة الموقف الوبائى للجائحة ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إجراءات المكافحة والسيطرة على المرض وعلاج الحالات المصابة إلى جانب رفع الوعى الصحى لجميع فئات الاطقم الطبية، بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، من خلال التدريب على كيفية التعامل مع الحالات المصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأعلن وكيل وزارة الصحة، أنه تم تخصيص فرق طبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة ، ستقوم بتوصيل اللقاح لمنازل غير القادرين على الوصول لمراكز تلقى لقاح كورونا ، حيث يقوم الراغب فى طلب تلك الخدمة بالتسجيل بها على الموقع الالكترونى ، للمواطنين الراغبين فى الحصول على لقاحات فيروس كورونا ، وذلك فى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد ، لافتا إلى أنه بموجب التسجيل على الموقع الالكترونى فسيتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وكذلك المكان ، سواء فى المراكز المخصصة لذلك أو منزليا ، وللحصول على أية معلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن 15335.
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