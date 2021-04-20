محافظ المنيا: توفير سيارات متنقلة للسلع الغذائية بالقرى الأكثر احتياجا

المنيا – حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات المتابعة اليومية لتطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم، بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة ، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والمهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، وممثل مديرية الامن ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزارة، ومديرى المديريات، والجهات المعنية.

وشدد محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية على الأماكن العامة التى يتردد عليها المواطنون ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة ، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة داخل وسائل النقل العام ، ومواقف السيارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ التعليمات.

ووجه "القاضى" رؤساء المدن بالمحافظة، بالإشراف والمتابعة المستمرة، لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة ، بإجمالى 192 قرية، بـ757 تابع، وتضم ، أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس ، بتكلفة تصل تقريباً الى 23 مليار جنية، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقرى الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.

ووافق المجلس التنفيذى خلال الاجتماع، على مذكرة إدارة المواقف، بشأن طلب جهاز مدينة المنيا الجديدة، الموافقة على ترخيص سيارتين مينى باص لدعم منظومة النقل الداخلى بمدينة المنيا الجديدة ، كما وافق المجلس على طلب مديرية التربية والتعليم ، لتخصيص مدرسة التعليم الأساسي، بحى النوادى بمدينة المنيا الجديدة ، كمدرسة رسمية للغات .

كما وجه محافظ المنيا وكيل وزارة التموين بتوفير سيارات متنقلة للسلع والمواد الغذائية بالقرى الأكثر احتياجا ، تيسيرا على المواطنين بتلك القرى .

واستعرض الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة ، خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من مديرية الصحة لمواجهه الموجه الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تشكيل لجان لمتابعة الموقف الوبائى للجائحة ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إجراءات المكافحة والسيطرة على المرض وعلاج الحالات المصابة إلى جانب رفع الوعى الصحى لجميع فئات الاطقم الطبية، بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، من خلال التدريب على كيفية التعامل مع الحالات المصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأعلن وكيل وزارة الصحة، أنه تم تخصيص فرق طبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة ، ستقوم بتوصيل اللقاح لمنازل غير القادرين على الوصول لمراكز تلقى لقاح كورونا ، حيث يقوم الراغب فى طلب تلك الخدمة بالتسجيل بها على الموقع الالكترونى ، للمواطنين الراغبين فى الحصول على لقاحات فيروس كورونا ، وذلك فى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد ، لافتا إلى أنه بموجب التسجيل على الموقع الالكترونى فسيتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وكذلك المكان ، سواء فى المراكز المخصصة لذلك أو منزليا ، وللحصول على أية معلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن 15335.