اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا: توفير سيارات متنقلة للسلع الغذائية بالقرى الأكثر احتياجا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:21 ص
محافظ المنيا: توفير سيارات متنقلة للسلع الغذائية بالقرى الأكثر احتياجا اجتماع محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات المتابعة اليومية لتطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم، بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة ، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والمهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، وممثل مديرية الامن ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزارة، ومديرى المديريات، والجهات المعنية.

وشدد محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية على الأماكن العامة التى يتردد عليها المواطنون ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة ، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة داخل وسائل النقل العام ، ومواقف السيارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ التعليمات.

ووجه "القاضى" رؤساء المدن بالمحافظة، بالإشراف والمتابعة المستمرة، لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة ، بإجمالى 192 قرية، بـ757 تابع، وتضم ، أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس ، بتكلفة تصل تقريباً الى 23 مليار جنية، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقرى الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.

ووافق المجلس التنفيذى خلال الاجتماع، على مذكرة إدارة المواقف، بشأن طلب جهاز مدينة المنيا الجديدة، الموافقة على ترخيص سيارتين مينى باص لدعم منظومة النقل الداخلى بمدينة المنيا الجديدة ، كما وافق المجلس على طلب مديرية التربية والتعليم ، لتخصيص مدرسة التعليم الأساسي، بحى النوادى بمدينة المنيا الجديدة ، كمدرسة رسمية للغات .

كما وجه محافظ المنيا وكيل وزارة التموين بتوفير سيارات متنقلة للسلع والمواد الغذائية بالقرى الأكثر احتياجا ، تيسيرا على المواطنين بتلك القرى .

واستعرض الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة ، خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من مديرية الصحة لمواجهه الموجه الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تشكيل لجان لمتابعة الموقف الوبائى للجائحة ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إجراءات المكافحة والسيطرة على المرض وعلاج الحالات المصابة إلى جانب رفع الوعى الصحى لجميع فئات الاطقم الطبية، بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، من خلال التدريب على كيفية التعامل مع الحالات المصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية

وأعلن وكيل وزارة الصحة، أنه تم تخصيص فرق طبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة ، ستقوم بتوصيل اللقاح لمنازل غير القادرين على الوصول لمراكز تلقى لقاح كورونا ، حيث يقوم الراغب فى طلب تلك الخدمة بالتسجيل بها على الموقع الالكترونى ، للمواطنين الراغبين فى الحصول على لقاحات فيروس كورونا ، وذلك فى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد ، لافتا إلى أنه بموجب التسجيل على الموقع الالكترونى فسيتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وكذلك المكان ، سواء فى المراكز المخصصة لذلك أو منزليا ، وللحصول على أية معلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن 15335.

 

 


المجلس التنفيذى

تموين المنيا

سيارات متنقله

المنيا

محافظ المنيا

مواعيد غلق المحلات التجارية

المواعيد الصيفية للمحلات

سيارات للسلع والمواد الغذائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حياة كريمة" تزين القرى وتعيد الحياة لمركز ملوى بمحافظة المنيا.. صور

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:00 ص

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 737 مشروعا بمحافظة المنيا بتكلفة 4.8 مليار جنيه

السبت، 17 أبريل 2021 10:49 ص

نائب محافظ المنيا يتابع الإجراءات بعدد من مواقف السيارات ووسائل النقل العام

الجمعة، 16 أبريل 2021 02:10 م

نائب محافظ المنيا يتفقد قسم العزل والأعمال الإنشائية بمستشفى الحميات ومصر الحرة

الخميس، 15 أبريل 2021 01:18 م

محافظ المنيا يتابع مع لجنة مبادرة حياة كريمة نسب تنفيذ مشروع تطوير الريف

الخميس، 15 أبريل 2021 10:52 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة