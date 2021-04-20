محافظ المنوفية يشهد بدء توريد موسم القمح بصوامع منوف ويشدد على المتابعة

المنوفية - محمود شاكر

شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بدء أعمال توريد القمح لموسم 2021 بصوامع منوف المعدنية التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية تقدر بـ 60 ألف طن وبإجمالى مسطح 17 ألفا م2 والتى تحتوى على 12 خلية كل منها بسعة 5 آلاف طن، وذلك للوقوف على مدى إنتظام عملية استقبال الأقماح الجديدة والتأكد من مطابقتها لكافة الإشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين، رافقه نائبه محمد موسى، والمحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

تابع المحافظ مرحلة فرز الأقماح وهى المسئولة عن أعمال فرز المحصول وإعطاء درجة نقاوة للمورد، وأكد عاطف الجمال أن اليوم 20 إبريل هو أول يوم لموسم توريد القمح هذا العام طبقاً للقرار الوزارى وسيمتد لمدة ثلاثة أشهر، موضحاً أن السعر هذا العام ارتفع عن الأعوام السابقة، حيث بلغ سعر توريد القمح نقاوة 22,5 بسعر 705 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 بسعر 715 جنيها للأردب، ودرجة نقاوة 23,5 بسعر 725 جنيها للأردب.

كما أكد الجمال أن المديرية إستعدت بالصوامع والهناجر والشون المعدة طبقاً لمواصفات فنية معتمدة لإستقبال وتخزين الأقماح والتى تتمثل فى الأقماح الموردة بصومعة كفر داود بمدينة السادات بسعة تخزينية 30 ألف طن التابعة لشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ، بالاضافة الى 4 صوامع أخرى تابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وهم صومعة شبين الكوم والتى تبلغ سعتها 30 ألف طن ، وصوامع شرع الله بمنوف بسعة تخزينية 21 ألف طن ، صوامع قويسنا بمدينة السادات بسعة 30 ألف طن ، بالاضافة الى صومعة الخولى بأشمون والتى تبلغ سعتها 18 ألف طن ، مضيفاً أنه تم تجهيز كافة الشون والهناجر التابعة للبنك الزراعى المصرى المستخدمة كمراكز تجميع بمراكز شبين الكوم ، تلا ، قويسنا ، أشمون ، الشهداء ، بركة السبع ، بسعة تخزينية أكثر من 19 ألف طن حيث يتم استغلال تلك الشون والهناجر بنسبة 80 % ويتم النقل منها للصوامع .

ووجه المحافظ اللجان المختصة بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام الأقماح لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام، وكذا التيسير على المزارعين وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظاً على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة ، مشدداً على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات إستلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة .

كما أجرى محافظ المنوفية جولة ميدانية لمدينة منوف لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع.

تابع المحافظ الأعمال النهائية لتأهيل ورفع كفاءة شارع بورسعيد ، الجيش ، الشهيد محمد حسب النبى بمدينة منوف حيث تم الإنتهاء من أعمال الرصف وتركيب بلدورات وبلاط الإنترلوك بتلك الشوارع ، وكذا تم الإنتهاء من زراعة الأعمدة الديكورية لاطفاء المظهر الحضارى والجمالى بالمدينة ، يأتى هذا ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع ممثلى كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بشأن المساهمة فى تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع منظومة البيئة والإنارة والرصف بنطاق مركز منوف بقيمة إجمالية ( 135 ) مليون جنيه .

كما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أنه تم الانتهاء من تطوير ورصف شارع سلامة بطول 300 م وبإجمالى تكلفة تقدر مليون ونصف ، تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع ، كما تم الانتهاء من تأهيل وتطوير عدد من شوارع بعزبة ناصف ، حيث تم الإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك لـ 8 شوارع فرعية بعزبة ناصف بمساحة إجمالية 1000 متر مسطح ، مضيفاً أنه تم الإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك لعدد من الشوارع الأخرى التى تربط شارع الدكتور محمد حسب النبى وشارع الجيش بأطوال مختلفة ، فضلاً عن الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بشارع الشيخ شعبان الصياد وعدد من شوارع أخرى بعزبة فائقة ، مؤكداً على استمرارتأهيل وتطوير شوارع أخرى بالعزبة .

كما تابع المحافظ أعمال تاهيل وتطوير حديقة السادات بمدينة منوف بتكلفة حوالى 2 مليون جنيه وعلى مساحة 200 م2 ونسبة تنفيذ 45 % ، وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أنه تم إعادة تاهيل وتطوير أسوار الحديقة وعمل ممشى للمواطنين وزراعة أشجار الزينة ، كما تم عمل مظلات ( برجولات ) خشبية عالية الجودة ، وتجهيز ركن خاص للعب الأطفال.

ووجه المحافظ برفع كافة نواتج الهدم بالمنطقة المحيطة للحديقة ، والبدء فى تطوير ورفع كفاءة حديقة (2) بشارع بورسعيد وذلك ضمن أعمال رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق متنفس لأهالى المدينة ، كما أكد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة متابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

فيما أكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لقاطنى المحافظة، مثمناً الدور المجتمعى والفعال للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر فى المشاركة المجتمعية باعتبارها أحد روافد التنمية التى تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد القومى .











