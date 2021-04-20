محافظ الشرقية يُتابع مشروع إنشاء مستشفى كفر صقر بـ 100 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى كفر صقر المركزى بتكلفة 100 مليون جنيه، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة المواطنين وتسعى إلى لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناة والألم الذى يتعرضون له .

أشار المحافظ إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة تقوم بتوفير إحتياجات المستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية ايماناً بحق المواطنين فى الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة مشدداً على وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالمستشفى بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل والدقة فى التنفيذ مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه جارى إنشاء مستشفى كفر صقر المركزى بتكلفه مالية 100 مليون جنيه والتى تضم مبنيين، مبنى رئيسى مكون من دور أرضى و 5 طوابق ومبنى خدمات مكون من دور أرضى و 3 طوابق حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال الإنشائية بها إلى 95% وجارى استكمال الأعمال الخاصة بالحماية المدنية وذلك فى إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

كما تابع محافظ الشرقية مع الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى مشاة على ترعة الوادى الشرقى أمام مجمع المواقف الجديد وبتكلفة مبدئية 463 ألف جنيها.

أوضح المحافظ، أن الهدف من إنشاء كوبرى المشاه فى تلك المنطقة لكونه موقعا حيويا بالنسبة لعدد كبير من مواطنى المركز، لأنه سيقام أمام مجمع المواقف الرئيسى لمركز أبو حماد ،وذلك لتقليل العبء عن المواطنين للوصول إلى مجمع المواقف.

ومن جانبه أوضح الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد، إنه تم البدء أمس فى تنفيذ أعمال انشاء كوبرى المشاة على ترعه الوادى الشرقى أمام مجمع المواقف بتكلفة مبدئية 463 ألف جنيها وبطول 23.5 كيلو متر من البرين الشرقى والغربى وبعرض 2.5 متر، بهدف ربط البرين الشرقى والغربى وتيسيراً على المواطنين للوصول إلى مجمع المواقف الجديد، لافتاً إلى أنه من المقرر الإنتهاء من أعمال إنشاء كوبرى المشاه ودخوله الخدمه فى 20/6/2021.

أمر محافظ الشرقية، رئيس مركز أبو حماد، بسرعة الإنتهاء من استكمال أعمال تطوير مجمع المواقف الجديد وتركيب التندات داخل الموقف لحماية السيارات والمواطنين من أشعة الشمس وكذلك توفير أماكن لإنتظار المواطنين مناسبه فضلا عن تركيب بوابات دخول وخروج للموقف وتشغيل عدد من خطوط السرفيس الجديدة لخدمة أهالى المركز.