محافظ أسيوط يفتتح مدرستين بمركز ديروط بتكلفة 13 مليون جنيه ضمن "حياة كريمة"

أسيوط - فريق المحافظات

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مدرستين للتعليم الأساسى بمركز ديروط بتكلفة بلغت 13 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويأتى ذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الذى يوافق 18 أبريل من كل عام، حيث يواصل المحافظ زياراته الميدانية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بكافة مراكز مدن المحافظة، وذلك فى إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دعم وتحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية، رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى ، وعلى عزت مدير عام إدارة ديروط التعليمية وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية والنائب محمد عيد عبدالجواد عضو مجلس النواب والنائب حمادة زين قرشى عضو مجلس الشيوخ والعديد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

وبدأ المحافظ جولته بإفتتاح مدرسة نزلة العوامر للتعليم الأساسى والتى نفذتها هيئة الأبنية التعليمية على مساحة 1600 متر وبتكلفة 5 مليون و380 ألف جنيه ومكونة من أرضى و4 طوابق ويوجد بها 11 فصلا منهم 2 فصل لرياض الأطفال و6 فصول ابتدائى و3 فصول إعدادى ، بالإضافة إلى مكاتب إدارية ومعامل العلوم والحاسب الآلى وغرفة المجالات.

كما افتتح مدرسة السيدة العذراء مريم بكودية النصارى للتعليم الأساسى، والتى تم بنائها على مساحة 2100 متر بتكلفة 7 ملايين و550 ألف جنيه ومكونة من أرضى و4 طوابق ويوجد بها 22 فصلا منهم 4 فصول لرياض الأطفال و12 فصل ابتدائى و6 فصول إعدادى بالإضافة إلى الفراغات التكميلية ودورات المياه وغرف المجالات والكمبيوتر والمعامل المطورة وقاعات متعددة الأغراض حيث تمثل المدرستين إضافة متميزة لمنظومة التعليم فى مركز ديروط وتساهم بشكل كبير فى تخفيف كثافة الفصول بالقرى.

وأكد محافظ أسيوط أن بناء هذه المدارس يأتى تنفيذًا لخطة المحافظة بالتنسيق مع هيئة الابنية التعليمية للتوسع فى إنشاء مدارس جديدة للقضاء على الكثافات فى الفصول وتعدد الفترات الدراسية بالقرى والمناطق المحرومة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتوفير خدمة تعليمية لجميع أبناء المحافظة، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة فى قطاع التعليم ، مشيرا إلى إنه تم استلام 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصل بتكلفة 706 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى 21 مدرسة بإجمالى عدد فصول 335 فصل بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة كما يجرى إنشاء 30 مدرسة جديدة أخرى بواقع 282 فصل وبتكلفة تصل إلى 135 مليون جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.



جولة محافظ اسيوط بالمدارس



محافظ اسيوط يتفقد المدارس من الداخل



محافظ أسيوط يفتتح بديروط