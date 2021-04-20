محافظ أسوان يقدم المساعدة لـ3 فتيات فقدن والدهن بفيروس كورونا

أسوان – عبد الله صلاح

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم لـ 3 بنات في مقتبل العمر، بعد أن أصبحن يتيمات بعد وفاة والدتهم ثم والدهم خلال أيام قليلة نتيجة أصابتهم بفيرس كورونا.

وأكد المحافظ، لهن بأنهن ليس وحدهن في مواجهة متطلبات ومصاعب الحياة، حيث تم إهدائهن ٣ شهادات استثمار بأسمائهن بواقع ٥ آلاف جنيه لكل واحدة منهن ضمن جهود مبادرة الناس لبعضهم.

ووجه محافظ أسوان، فى بيان صحفى، مدير عام التضامن الإجتماعى بمتابعتهم وتسليمهم ٢ كرتونه مواد غذائية ولحوم، وكذلك كرتونه مواد غذائية لجارتهم التى ترعاهم بعد وفاة الأم و الأب.

والجدير بالذكر بأنه عقب قيام أحد المواطنين بعرض مشكلة هذه الأسرة على اللواء أشرف عطية بعد أدائه لصلاة الجمعة بالمسجد الجامع، أعطى المحافظ على الفور تعليماته بتقديم كافة أوجه الرعاية للأسرة وإهداء بوتاجاز جديد، بجانب صرف إعانة مالية عاجلة للأسرة لإعانتها على مواجهة احتياجات الحياة.