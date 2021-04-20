محافظ أسوان: الإسراع بتنفيذ المشروعات ونستهدف تطوير 31 قرية رئيسية و114 فرعية

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة ، على ضرورة الإسراع بتنفيذ الأعمال المطلوبة فى مشروعات تطوير الريف المصرى بمبادة "حياة كريمة " على أن يقوم كل قطاع بإعداد تقرير شهرى محدد فيه الخطة الزمنية بتوقيتات البدء والنهو لها ، بجانب عرض التحديات والمعوقات أولاً بأول حتى لا تؤثر سلبياً على معدل التنفيذ لها ، بما يتواكب مع توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى تطلعات وآمال مواطنى المحافظة فى جنى ثمار هذا البرنامج التنموى الضخم .

لافتاً إلى أن مشروعات البرنامج الرئاسى تستهدف التطوير الشامل لـ 31 قرية رئيسية و 114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بعد إدراج الأخيرة ضمن البرنامج ، وهى تتضمن مشروعات إنشاء 21 مجمع خدمى منها 13 مجمع بإدفو و 8 مجمع بكوم أمبو بتكلفة إجمالية 190 مليون جنيه ، بها مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية .

وأضاف اللواء أشرف عطية ، بأن معدلات تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تسير بوتيرة سريعة بنسبة 40 % لإدخال خدمة الصرف الصحى بتكلفة تصل لنحو 1.9 مليار جنيه تشمل 3 مشروعات ستخدم 9 قرى بكوم أمبو ، بجانب 11 مشروع سيخدم 24 قرية بإدفو وهو الذى يتوازى مع مشروعات شركة مياه الشرب لإنشاء 8 محطات والشبكات المرتبطة بها ، فضلاً عن تأهيل 9 ترع بكوم أمبو بأطوال 38.8 كم ، وأيضاً تأهيل 20 ترعة بإدفو بأطوال 100 كم بتكلفة إجمالية 376 مليون جنيه ، ليتواكب مع إنشاء 50 كوبرى على الترع بالمركزين ، وأيضاً إنشاء 8 مراكز شباب ، لافتاً إلى أن برنامج تطوير الريف المصرى يضم إنشاء 10 مدارس تخدم 7 قرى بكوم أمبو وإدفو تضم 126 فصل دراسى بتكلفة 56.2 مليون جنيه ، بجانب 9 نقاط إسعاف ، مع تجديد شبكات الكهرباء لـ 10 قرى بكوم أمبو وإدفو .

ووجه محافظ أسوان إلى البدء فى جلسات الإستماع مع المواطنين بمركز نصر النوبة ، بالإضافة إلى حصر الإحتياجات الجماهيرية على أرض الواقع من كافة القطاعات للوقوف على المشروعات المخطط تنفيذها على مستوى 46 قرية لرفع جودة الخدمات لـ 143.5 ألف نسمة ، مشيداً بمبادرة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتنظيم ندوات توعية للرد على إستفسارات وتساؤلات المواطنين عن مكونات وعناصر المشروعات الجارى تنفيذها من أجل تحقيق التلاحم بين الجانبين التنفيذى والمجتمعى ، على أن يتم التوسع فى هذه المبادرة لتشمل مشروعات لباقى القطاعات الخدمية وبشكل مركزى .