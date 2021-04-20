لمواجهة فوضى الفتاوى.. مجمع البحوث الإسلامية يعقد اختبارات لاختيار الكوادر

كتب لؤى على

يعقد مجمع البحوث الإسلامية فعاليات اليوم الثاني من اختبارات أمناء الفتوى من محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والفيوم وبني سويف والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، فى إطار توجيهات فضيلة ‏الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بأهمية دعم وتطوير لجان الفتوى بشكل مستمر، وتنفيذًا لخطة المجمع ‏في مواجهة فوضى الفتاوى التى تصدر عن غير المؤهلين لها لحماية المجتمع ‏من النتائج السلبية، لتلك الفتاوى المضللة التى تخالف التعاليم السمحة للإسلام.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الفتاوى الواردة ‏إلى اللجان الرئيسة والفرعية ‏بمحافظات الجمهورية تتنوع بين العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والمواريث، بالإضافة إلى المسائل المستجدة، والتي تحتاج إلى أمناء فتوى من المؤهلين على مستوى عالٍ للإجابة على ‏أسئلة واستفسارات الناس بشكل مبسط وواضح وبمنهجية علمية تسهم في مواجهة فوضى الفتاوى.

أضاف عيّاد أن لجان الفتوى الرئيسة والفرعية تمثل أهمية كبرى لما لها من دور في تلبية احتياجات الناس والرد على استفساراتهم في مختلف القضايا التي تمس اهتماماتهم المباشرة، حيث تنتشر تلك اللجان في كل محافظات ‏الجمهورية، ويبلغ عددها نحو (230) لجنة تعمل يوميًا من الثامنة ‏صباحًا إلى الثانية عصرًا، وفى بعض المحافظات تعمل فترة مسائية حتى ‏الثامنة مساء‎.‎

وأوضح الأمين العام أن الاختبار يمثل مرحلة مهمة ليس فقط لاختيار الكوادر الأكفأ في هذا الشأن، وإنما يستهدف أيضًا تشجيع جميع الوعاظ على الاطلاع والتأهيل العلمي لأنفسهم، بما يحقق الدور المنوط بهم في المجتمع.

وشهد اليوم عقد اختبارات تحريرية وشفهية بحضور متخصصين في الفتوى من علماء الأزهر الشريف.