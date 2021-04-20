لقاح Sinovac الصينى يُظهر فاعلية بنسبة 50% فى مجال الرعاية الصحية بالبرازيل

كتبت إيناس البنا

أظهر تحليل تجربة إكلينيكية برازيلية من المرحلة الثالثة والتي قيمت 12607 مشاركين أن لقاح CoronaVac الصينى كان فعالاً بنسبة 50.39% بعد 15 يومًا من الجرعة الثانية.

CoronaVac هو لقاح جيد التحمل يحتوى على فيروس كورونا، وقد تسبب فى استجابات خلطية فى دراسات المرحلتين 1 و2.

وأبلغ باحثون من البرازيل مؤخرًا عن حدوث أعراضكورونا فى مجموعة من العاملين فى مجال الرعاية الصحية الذين تم تطعيمهم بـ كورونا فاك CoronaVac، وتم نشر الدراسة على موقع ما قبل الطباعة medRxiv.



لقاح سينوفاك

وتم إعطاء CoronaVac لمجموعة الدراسة المكونة من 22402 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى داس كلينيكاس خلال 18 و21 يناير 2021، و21652 من العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2021.

وتم تقييم حالات كورونا المصحوبة بأعراض أسبوعيًا، وفي الأسابيع الوبائية وقت ذروة الوباء، تمت مقارنة الأعداد المتوقعة للحالات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بالأعداد الفعلية للحالات بعد التطعيم، وتم العثور على فاعلية لقاح CoronaVac بنسبة تقارب 50% بعد 2 و 3 أسابيع من الجرعة الثانية وزادت الفعالية بمرور الوقت، وتم تشخيص 380 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بـ COVID-19 منذ الجرعة الأولى من اللقاح، وارتفع عدد حالات فيروس كورونا في المدينة بشكل حاد في عام 2021 ، لكن عدد الحالات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية لم يتبع نفس الاتجاه.

كانت الفاعلية المقدرة للقاح بعد 2 و3 أسابيع من الجرعة الثانية 50.7% و 51.8% على التوالي، وزادت الفاعلية خلال الأسبوعين المقبلين.

واستنتج الباحثون أنه منذ إعطاء الجرعة الأولى من كورونا فاك CoronaVac للعاملين في الرعاية الصحية في المستشفى، انخفضت حالات فيروس كورونا بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.