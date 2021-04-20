لجنة الأزمات بمياه سوهاج توصى بتشديد إجراءات مواجهة كورونا.. صور

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أن لجنة الأزمات التى يرأسها المهندس شرف على عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة وتضم فى عضويتها جميع القطاعات المختصة، أوصت بضرورة توفير كافة مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين بالشركة والقيام باعمال التطهير لكافة مواقع الشركة يوميا عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية والالتزام باتباع الاجراءات الوقائية الواردة من الطب الوقائى بوزارة الصحة والخاصة بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة الى اعتماد التحاليل والتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة المتعاقد معها بمشروع الرعاية الصحية للعاملين بالشركة والتاكيد على تناوب العاملين بما لا يؤثر على سير العمل.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أنه يتم منع دخول جميع العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة مع التشديد في تطبيق التباعد بين العاملين وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء والابلاغ الفوري عند ظهور أى حالات ايجابية بمواقع العمل.