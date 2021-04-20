كيف تستغل رمضان فى الإقلاع عن التدخين؟.. قلل السجائر بعد الإفطار

كتبت فاطمة خليل

يمكن استغلال شهر رمضان للإقلاع عن التدخين، والتخلص من هذه العادة السيئة والتي تضر صحتك وصحة الآخرين حولك، حيث يمكن أن يساعدك الصيام على تقليل عدد السجائر التي تشربها خلال اليوم، في هذا التقرير نتعرف على طرق الإقلاع عن التدخين في رمضان، وفقاً لموقع "verywellmind".

طرق الإقلاع عن التدخين في رمضان



1- ضع خطة للإقلاع عن التدخين



يمكن أن يساعدك وضع خطة للإقلاع عن التدخين في رمضان على تقليل معدلات استهلاكك للتبغ، يجب عليك التركيز على مهمة تقليل عدد السجائر التي تدخنها بعد الإفطار.

2- قاوم إدمان النيكوتين



يعد التدخين أكثر من مجرد "عادة سيئة" يمكنك اختيار التوقف عنها في أي وقت لأن النيكوتين يسبب الإدمان ويؤثر على كيمياء الدماغ، لذا فإن "جدولة" تاريخ الإقلاع عن التدخين أمر يجب تخطيطه.

ضع خطة بالأنشطة التي تقوم بها عند الرغبة في التدخين بعد بدء رحلة الإقلاع عن التدخين، بعض الأمثلة: اذهب في نزهة على الأقدام أو اشرب كوبًا من الماء بعد الإفطار أو اعمل على حل كلمات متقاطعة أو اتصل بصديق.

3-كن صبورا



عندما نتوقف عن التدخين، نتغلب على إدمان النيكوتين (بما في ذلك الانسحاب الجسدي والنفسي) ونتخلى عن عادة اعتدناها لسنوات عديدة، لذا يجب التحلى بالصبر لمساعدتك على الاقلاع عن التدخين.

4- ركز على الحاضر ولا تفكر في المستقبل



إذا وجدت نفسك تشعر بالقلق بشأن قدرتك على الفوز بمستقبل الخالي من التدخين، فتخلص من القلق من خلال تركيز انتباهك فقط على اليوم الذي أمامك، يتطلب الأمر ممارسة وصبرًا، ولكن يمكن القيام بذلك.

4-فكر بإيجابية



ابحث عن بعض الرسائل الإيجابية أو العبارات الصغيرة التي يمكنك تكرارها لنفسك لمساعدتك على البقاء في دورة الإقلاع عن التدخين ، مثل "أنا قوي بما يكفي للتغلب على النيكوتين" أو "أختار صحتي على السجائر".