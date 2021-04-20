كيف تتعامل مع نوبات حساسية الربيع؟.. تعرف على أبرز أعراضها المرضية

ندي سليم

تحدث حساسية الربيع مع انتشار حبوب اللقاح من أشجار الأرز وغيرها من النباتات الربيعية، لذا تكون من أكثر أمراض الربيع المزعجة، حيث تتمثل الأعراض الرئيسية لحساسية الربيع في العطس وسيلان الأنف وحكة وانتفاخ العينين.





وأكد تقرير نشر في موقع إنسايدر، أن حساسية الربيع يشار إليها أيضًا باسم حمى القش والتهاب الأنف التحسسي، وتعتبر حبوب اللقاح السبب الأكثر شيوعًا للحساسية الموسمية،حيث تم تشخيص حوالي 19.2 مليون من البالغين في الولايات المتحدة بحمى القش المرتبطة بحبوب اللقاح ، وفقًا لتقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وذكر التقرير توقعات إحدى الدراسات بتضاعف عدد حبوب اللقاح بحلول عام 2040 بسبب عوامل مثل تغير المناخ، مؤكدا أن هناك بعض النباتات التي تنتج حبوب اللقاح وهى أكثر الأشجار التي تسبب الحساسية في الربيع، مثل اشجار الأرز وأشجار البلوط.

وعندما تتعرض لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح، قد يخطئ جهازك المناعي فى تحديد ما إذا كانت ضارة بجسمك، مما يحفز جهاز المناعة لديك للدفاع عن جسمك عن طريق إطلاق مواد كيميائية ، بما في ذلك مادة الهيستامين ، التي تسبب أعراض الحساسية.

وتشمل الأعراض الرئيسية لحساسية الربيع ما يلي:

-العطس

-سيلان الأنف وحكة

-عيون متهيجة ومنتفخة

-حكة الحلق

-احتقان الأنف أو انسداد الأنف

يعاني بعض الأشخاص من أعراض حساسية شديدة بينما يعاني البعض الآخر من ردود فعل خفيفة فقط، قد يعتمد الاختلاف على الحساسية الجينية لمسببات الحساسية بالإضافة إلى العوامل البيئية ، مثل زيادة التعرض لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح التي تكون أكثر انتشارًا في الربيع.

ويمكنك اتخاذ الخطوات التالية للحد من تعرضك لحبوب اللقاح خلال فصل الربيع:

1.ابق داخل بيتك قدر الإمكان: خاصة في الصباح الباكر عندما تكون أعداد حبوب اللقاح عالية.

2.أبق النوافذ مغلقة: وإذا أمكن استخدم مكيف هواء به مرشح.

3.استخدم مزيل الرطوبة للمساعدة في تجفيف الهواء في الداخل.

4 .ارتدِ قبعة ونظارات شمسية في الهواء الطلق لمنع حبوب اللقاح من الوصول إلى عينيك وشعرك.

5.اغسل الفراش في الماء الساخن مرة واحدة في الأسبوع للقضاء علي آثار حبوب اللقاح.