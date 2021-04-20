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حضور محدود بالحجز وبثه أون لاين..

كنائس الشرقية تقتصر صلوات أسبوع الألم والقيامة علي الكهنة لمنع انتشار كورونا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:11 ص
كنائس الشرقية تقتصر صلوات أسبوع الألم والقيامة علي الكهنة لمنع انتشار كورونا كنيسة - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدرت مطرانية الزقازيق و منيا القمح ، بيانا بشأن صلوات أسبوع الألم ، وعيد القيامة ، أكدت فيه اقتصارها علي الآباء والأكهنة وبعضها بحضور عدد محدد و بالحجز مسبق، بتعليمات نيافة الآنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، لمراعاة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.
 
وأفاد البيان ، أنه من المقرر الجمعة المقبلة  ختام الصوم ، و يبدأ صلاوات السبت العازر-أحد الشعانين-خميس العهد،الجمعة الكبيرة-ليلة أبوغلمسيس-قداس العيد"، والتي يكون قاصر فقط على الآباء الكهنة والشمامسة لكل كنيسة.
 
وأوضحت المطرانية، أن البصخات المقدسة خلال أسبوع الآلام أيام" مساء الأحد-الاثنين- الثلاثاء-الأربعاء-الخميس مساءً"، سيكون الحجز لجميع الشعب من خلال موقع الحجز الخاص بالمطرنية ، وستكون كل الصلاوات الخاصة بكنيسة السيدة العذراء مريم ماريوحنا مذاعة على الصفحة الخاصة بالكنيسة ".
 
 

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