كنائس الشرقية تقتصر صلوات أسبوع الألم والقيامة علي الكهنة لمنع انتشار كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

أصدرت مطرانية الزقازيق و منيا القمح ، بيانا بشأن صلوات أسبوع الألم ، وعيد القيامة ، أكدت فيه اقتصارها علي الآباء والأكهنة وبعضها بحضور عدد محدد و بالحجز مسبق، بتعليمات نيافة الآنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، لمراعاة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.

وأفاد البيان ، أنه من المقرر الجمعة المقبلة ختام الصوم ، و يبدأ صلاوات السبت العازر-أحد الشعانين-خميس العهد،الجمعة الكبيرة-ليلة أبوغلمسيس-قداس العيد"، والتي يكون قاصر فقط على الآباء الكهنة والشمامسة لكل كنيسة.

وأوضحت المطرانية، أن البصخات المقدسة خلال أسبوع الآلام أيام" مساء الأحد-الاثنين- الثلاثاء-الأربعاء-الخميس مساءً"، سيكون الحجز لجميع الشعب من خلال موقع الحجز الخاص بالمطرنية ، وستكون كل الصلاوات الخاصة بكنيسة السيدة العذراء مريم ماريوحنا مذاعة على الصفحة الخاصة بالكنيسة ".