قيادات بيت العائلة ونقيب الأطباء الأسبق يتلقون لقاح كورونا بحميات الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد الرملى مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد، أنه يشهد مركز تحيا مصر إقبال مميز من الأطباء والأهالى وكبار مسئولى المجتمع، لتلقى جرعة لقاح كورونا وسط نظام كبير شهد له الجميع، حيث تلقى المئات من المواطنين جرعة اللقاح وقدموا جميعاً الشكر للقيادة السياسية.

وأضاف الدكتور محمد الرملى، فى بيان صحفى، أنه شهدت المستشفى إقبال متزايد لتلقى اللقاح، حيث استقبلت المستشفى وفد بيت العائلة بالأقصر، حيث تلقى الأمين العام لبيت العائلة الشيخ محمد الرملى، ونائبة القس أرمانيوس فريد الجرعة الأولى من لقاح فيروس الكورونا، وقدم بيت العائلة الشكر للدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والأطباء والتمريض والإداريين بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد لما يبذلونة من مجهود فى اعطاء اللقاح للمواطنين.

كما حث كل من الشيخ محمد الرملى والقس أرمانيوس جميع المصريين للتسجيل فى موقع وزارة الصحة لتحديد موعد لتلقى اللقاح، ومن ناحيتة قدم الدكتور محمد محمد الرملى مدير المستشفى، التمنيات لبيت العائلة وجميع المصريين بأن تزول الغمة ويكون اللقاح أول طريق إنتهاء الوباء.

كما تلقى الدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر السابق، الجرعه الثانيه للتطعيم موجهاً الشكر لجميع العاملين بمستشفى حميات الأقصر ومركز تحيا مصر لعلاج فيروس سي، مؤكداً على أن التطعيم متوافر ويرجو من الجميع الدخول على الحجز عن طريق الإنترنت وسيتم تحديد ميعاد فى أقرب وقت لتلقى الجرعات، وخصوصاً الزملاء الأطباء ومقدمى الخدمة الطبية لأنهم الأكثر عرضه للعدوى.

وأوضح الدكتور محمد الرملى مدير المستشفى، أن أعداد كبيرة من المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأعضاء الطواقم الطبية، قد بدأوا فى التوافد على المستشفى بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة واستقبال رسالة تفيد بموعد جرعة اللقاح، موضحاً أنه شهد الجميع بحسن التعامل والنظام وترحيب المستشفى وإدارتها وذلك فى خطوة يأمل الجميع أن تكون بداية نهاية هذا الوباء، موجهاً الشكر لكل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ووكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور طاهر أيوب، ووكيل المديرية الدكتورة إلهام محمد، مؤكداً على أن مستشفى الحميات والجهاز الهضمى تدعو جميع المواطنين لتسجيل اسمائهم على موقع وزارة الصحة لتلقى اللقاح، قائلاً للجميع:- "احم نفسك وأهلك وكل من حولك بتلقى جرعة اللقاح، اللقاح آمن وفعال ولن تزول مشكلة الوباء و تعود الحياة لطبيعتها إلا بتطعيم جميع المواطنين ضد كورونا".



الشيخ محمد الرملى امين عام بيت العائلة خلال تلقى اللقاح



القس أرمانيوس نائب أمين بيت العائلة خلال تلقى اللقاح



أمين عام بيت العائلة ونائبه خلال تلقيهم اللقاح بمستشفى الحميات



قيادات بيت العائلة بالأقصر خلال تلقيهم اللقاح بمستشفى الحميات



نقيب أطباء الأقصر السابق وأطباء خلال تلقى اللقاح بكورونا