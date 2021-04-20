وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن قوات الكوماندوز الأفغانية تمكنت من إنقاذ 28 مدنياً أفغانياً على الأقل وإن القوات الخاصة الأفغانية قتلت خلال العملية ستة من أعضاء طالبان،وأن وحدة العمليات الخاصة صادرت العديد من أسلحة مقاتلى طالبان، ولم ترد تفاصيل أخرى فيما يتعلق بهوية المدنيين المفرج عنهم،ولم تعلق طالبان حتى الآن على مهمة الإنقاذ.

فيما أعلن مسؤولون أمنيون فى أفغانستان أن ضابطا بالجيش وسائقه قتلا صباح اليوم الثلاثاء، فى العاصمة كابول، وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن الحادث وقع فى منطقة أرزان قمة بمدينة كابول،وقالت المصادر لوسائل الإعلام إن مسلحين مجهولى الهوية أطلقوا النار على سائق الضابط فأردوه قتيلا .

وحتى الآن لم يتم الكشف عن هوية الضحايا ولم تعلق شرطة كابول بعد على الحادث، فى الوقت ذاته لم تعلن أى جماعة أو فرد المسؤولية عن الهجوم حتى الآن.

ومن ناحية أخرى أعلن مسئول أفغاني اليوم أن اثنين من قوة الانتفاضة العامة لقيا حتفهما، فيما أصيب عدد آخر إثر هجوم شنه مسلحون تابعون لحركة طالبان فى إقليم "هيرات" الواقع غربى البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن حاكم الإقليم "سيد وحيد قتالى" قوله إن الهجوم وقع فى مقاطعة "جوريان" بإقليم "هيرات" عقب انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقر للشرطة ونقطة تابعة لقوة الانتفاضة العامة، وأن القوات الأمنية استهدفت السيارة المحملة بالمتفجرات التابعة لطالبان قبل الوصول لهدفها، مشيرا إلى أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات لكن بعد وصول التعزيزات تم إخراج مسلحي طالبان من المنطقة، وأن مسلحى الحركة تكبدوا خسائر فى صفوفهم جراء الاشتباكات، ولم يرد أى تعليق من جانب الحركة على هذا الهجوم.

