اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:05 ص
خالد صلاح
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابا شرق مدينة القدس

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 03:10 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابا شرق مدينة القدس قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عقب اقتحام منزله في البلدة.
وفي سياق متصل، شرعت شركات استيطانية، بأعمال توسعة وبناء 23 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة "مسكيوت" الجاثمة على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.
كما استولت بلدية الاحتلال بالقدس على بسطات باعة متجولين في البلدة القديمة واعتدت على عدد منهم وأتلفت بضائعهم.
وفي سياق آخر، أزالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي علم فلسطين الذي كان مرفوعا داخل منزل مواطن من سكان بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بعد مداهمة المنزل والاعتداء على من فيه.


الاحتلال الإسرائيلى

قوات الاحتلال

فلسطين

اعتقالات

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