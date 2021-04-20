قبل 100 يوم على القمة العالمية للتعليم..سفير بريطانيا يعلن دعمه لتعليم الفتيات

كتب آسر أحمد

حرص جيفرى أدمز السفير البريطانى فى مصر، على دعم حقوق الفتيات في التعليم، من أجل رفع نسب نمو الاقتصاد فى جميع أنحاء العالم، حيث شارك متابعيه عبر "تويتر"، بصورة له وهو يرفع يديه فى إشارة إلى دعمه لحقوق الفتيات في التعليم.

وكتب السفير البريطاني رسالته باللغة العربية عبر حسابه بموقع "تويتر: "يتبقى 100 يوم على القمة العالمية للتعليم، وبهذه المناسبة أرفع يدى من أجل تعليم الفتيات، التحاق المزيد من الفتيات في التعليم يعني نمو اقتصادي، وحياة أكثر صحة وسعادة، كل الفتيات يستحقن فرصة للتعليم".

يتبقى 100 يوم على القمة العالمية للتعليم، وبهذه المناسبة أرفع يدي من أجل تعليم الفتيات. التحاق المزيد من الفتيات في التعليم يعني نمو اقتصادي، وحياة أكثر صحة وسعادة. كل الفتيات يستحقون فرصة للتعليم #ارفع_يدك pic.twitter.com/NKADiX3GmU — British Ambassador to Egypt (@GeoffreyDAdams) April 20, 2021

وكان قد وجه السفير البريطانى رسالته منذ أيام للمسلمين فى جميع انحاء العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، رمضان له مكانه خاصة للمسلمين فى جميع أنحاء العالم، هو شهر التأمل والمودة والتراحم والصدقات، يحتفل أكثر من ثلاث ملايين مسلم فى المملكة المتحدة بالشهر الفضيل، ويأتى رمضان هذا العام فى ظروف استثنائية حيث نعمل جميعًا معًا لهزيمة كوفيد 19، بالإضافة إلى ذلك فهذا وقت حزين بالنسبة لنا فى بريطانيا لأننا فى حداد على فقدان الأمير فيليب دوق أدنبرة".

وأضاف: من قيم رمضان الأخوة والعمل معاً ليعم الخير على الجميع وفى هذا الصدد أنا فخور بأن بريطانيا تتخذ إجراءات لتوفير التوزيع العادل للقاحات فى جميع أنحاء العالم من خلالا مبادرة "كوفاكس" أنه من الرائع ان نرى وصول أول شحنة لقاحات كوفاكس بالفعل فى مصر، وستواصل بريطانيا دورها كشريك أساسى لمصر، فى الوقت الذى نعيد فيه البناء بشكل أفضل بعد هذا الوباء ونتطلع إلى مزيد من التعاون فى مجالات الصحة والتعليم والتجارة والاستثمار، رمضان كريم عليكم جميعا .. وشكرًا" .