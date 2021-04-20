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فيديو.. الإفراج عن 1686 سجينا تنفيذا لقرار الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:36 ص
فيديو.. الإفراج عن 1686 سجينا تنفيذا لقرار الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان نزلاء السجون - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (155) لسنة (2021) بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان المعظم، فقد قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (1686) نزيل.

يأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.

 


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