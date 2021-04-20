اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:34 م
خالد صلاح
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فواكة الصيف مفتاحك لعلاج هشاشة العظام.. تناول الأناناس والفراولة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:00 م
فواكة الصيف مفتاحك لعلاج هشاشة العظام.. تناول الأناناس والفراولة هشاشة العظام
ندي سليم

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هشاشة العظام من الأمراض المزعجة التى قد تؤدي أيضًا إلى فقدان العظام، حيث  تستبدل أجسامنا باستمرار أنسجة العظام القديمة بأنسجة جديدة، وفي حالة هشاشة العظام ، يتأخر تكوين عظام جديدة، والتى تحدث في الغالب لكبار السن أو النساء بعد انقطاع الطمث.
وكشف تقرير نشر في موقع " تايمز اوف انديا"، أن بعض الفواكه الصيفية تلعب دورًا في حمايتك من هشاشة العظام مثل:
 
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1.الأناناس:
 هذه الفاكهة اللذيذة غنية بالبوتاسيوم، والذى يساعد  في معادلة الحمل الحمضي وبالتالي تقليل فقد الكالسيوم إلى حد كبير، فهو مصدر ممتاز لفيتامين أ والكالسيوم ، وهما مكونان مهمان للغاية لعظام قوية،كما أنها مليئة بالألياف وفيتامين سي. 
 
2.الفراولة: 
 تحتوى على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة أضرار الجذور الحرة التي قد تسبب تنكس العظام، كما أنها مصدر جيد للكالسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم وفيتامين K وفيتامين C وكلها تساعد في تكوين عظام جديدة.
 
 
3.التفاح:
 مليء بالكالسيوم، وهو لبنة بناء العظام وفيتامين ج، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين وتحفيز عمل العظام الجديدة.
4. البابايا:
 البابايا غنية بفيتامين سي و حمض ألفا هيدروكسي لحماية وتقوية العظام.
 
5 الطماطم:
 غنية بفيتامين K والكالسيوم والليكوبين والتي تسهم كل منهما في تقوية العظام وإصلاحها وتحسين كتلة العظام.

فوائد الأناناس

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اسباب هشاشة العظام

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