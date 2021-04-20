اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها السبت.. تعرف على الإجراءات

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:06 م
فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها السبت.. تعرف على الإجراءات جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن المجلس الأعلى للجامعات فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها، وذلك خلال الأسبوع المقبل بداية من يوم السبت الموافق 24 / 4 / 2021، حتى يوم الخميس الموافق 29 / 4 / 2021، على أن تقدم الأوراق بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

واوضح رئيس جامعة بنها، فى بيان له، أن الأوراق المطلوب تقديمها للترشح هي السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية وتشمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها والتعاون الدولي وبناء شراكات والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي ... وغيرها" وبيان حالة يشتمل على "الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات"، معتمدة ومختومة من الجامعة، وخطة لتطوير الجامعة، على أن يتم تقديم جميع هذه الأوراق من أصل و9 نسخ مصورة، بالإضافة إلى باقي الأوراق الموضحة بالمرفق.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 بعد الساعة الثالثة عصرًا لإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، ويكون يوما الثلاثاء والأربعاء 4 و5 مايو موعدًا لتلقي الطعون، وتجتمع لجنة البت فيها وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الإثنين 10 مايو 2021، وذلك طبقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية.


جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

الترشح لرئاسة جامعة بنها

رئيس جامعة بنها

اوراق الترشح لرئاسة جامعة بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة بنها: خروج 20 مصابا بحادث قطار طوخ بعد تعافيهم واستمرار تقديم الخدمة للباقين

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:00 ص

قرارات وزارية بتعيين مديرين عموم جدد بجامعة بنها.. تعرف عليها

الخميس، 15 أبريل 2021 09:50 ص

مركز سموم جامعة بنها: استقبلنا 220 حالة فى مارس

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 05:12 م

مستشفيات جامعة بنها تسابق الزمن لتطوير الخدمة الصحية.. افتتاح أقسام بعد تطويرها بـ38 مليون جنيها

السبت، 10 أبريل 2021 12:00 ص

جامعة بنها تحصد 11 ميدالية فى بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى.. صور

الأربعاء، 07 أبريل 2021 10:08 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة