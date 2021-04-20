اليوم السابع
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فتح باب الترشح لمنصب رؤساء 8 جامعات حكومية.. القاهرة وحلوان فى المقدمة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:05 ص
فتح باب الترشح لمنصب رؤساء 8 جامعات حكومية.. القاهرة وحلوان فى المقدمة وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات، أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021، والمنشور بالجريدة الرسمية فى السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزارى رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح  رؤساء الجامعات.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات  فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة فى جامعات بنها وقناة السويس والسويس وحلوان والقاهرة ودمياط وسوهاج وبنى سويف

وقرر المجلس الأعلى للجامعات أن فتح باب الترشيح يكون يوم السبت المقبل 24 أبريل وفقا للجدول المعلن لكل جامعة.




 


التعليم العالى

جامعة القاهرة

محمد الخشت

الأعلى للجامعات

رئيس جامعة القاهرة

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