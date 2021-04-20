فتح باب الترشح لمنصب رؤساء 8 جامعات حكومية.. القاهرة وحلوان فى المقدمة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021، والمنشور بالجريدة الرسمية فى السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزارى رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.
وقرر المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة فى جامعات بنها وقناة السويس والسويس وحلوان والقاهرة ودمياط وسوهاج وبنى سويف
وقرر المجلس الأعلى للجامعات أن فتح باب الترشيح يكون يوم السبت المقبل 24 أبريل وفقا للجدول المعلن لكل جامعة.
فتح باب الترشح لمنصب رؤساء 8 جامعات حكومية.. القاهرة وحلوان فى المقدمةالثلاثاء، 20 أبريل 2021 11:05 ص
وزارة التعليم العالى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021، والمنشور بالجريدة الرسمية فى السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزارى رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
التعليم العالى: خطة طموحة للتحول الرقمى بالمعاهد والهيئات البحثيةالثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:15 ص
وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية جاهزة للتعامل مع مصابى قطار طوخالأحد، 18 أبريل 2021 11:27 م
وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى بنها الجامعى للاطمئنان على مصابى حادث قطار طوخالأحد، 18 أبريل 2021 10:48 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة