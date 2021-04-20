اليوم السابع
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غدا.. السيناتور بات تومي يشرح سبل الصعود الاقتصادى بالغرفة التجارية الأمريكية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:00 ص
غدا.. السيناتور بات تومي يشرح سبل الصعود الاقتصادى بالغرفة التجارية الأمريكية الغرفة الامريكية
كتب عبد الحليم سالم

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تنظم الغرفة الأمريكية، لقاء هاما حول دعم رواد الأعمال ومواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك تحت عنوان " توسيع نطاق الصعود: الحاجة المستمرة لتكوين رأس المال".
 
 
وأعلنت غرفة التجارة الامريكية بواشنطن، أنه سيتم تنظيم اللقاء غدا الأربعاء، لافتة أنه لطالما كان الانفتاح على الجمهور هو هدف رواد الأعمال الذين يبدأون نشاطًا تجاريًا من الصفر ، ثم ينموونه إلى مؤسسة مزدهرة ، ثم تتاح لهم الفرصة لعرض الأسهم لعامة الناس من خلال طرح عام أولي (IPO). 
 
ولفتت إلى أنه سيتم مناقشة  حضور دور السياسة العامة في دعم تكوين رأس المال لرواد الأعمال، وزيادة فرص الاستثمار للأمريكيين، وسيتضمن الحدث ملاحظات رئيسية من السناتور بات تومي ، حيث سيتبادل وجهات نظره حول كيف يمكن للتشريعات أن تمهد الطريق للانتعاش الاقتصادي من خلال تكوين رأس المال؛ بالإضافة إلى فريق من المتخصصين في القطاع الخاص وصانعي السياسات.
 
 
وأضافت الغرفة، أن إكمال الاكتتاب العام يتيح للشركات سريعة النمو والأكثر ابتكارًا زيادة رأس المال اللازم لخلق الوظائف، وتوسيع الفرص لموظفيها والعملاء الذين يخدمونهم. 
 
كما تسمح العروض العامة لمستثمري "مين ستريت"، بامتلاك حصة اقتصادية مباشرة في نجاح الشركات الأمريكية، مع انخفاض عدد الشركات التي تتجه إلى التحول إلى شركات عامة ، لافتة أنه يحتاج صانعو السياسات العامة إلى معالجة العوائق بجدية أمام كل من إطلاق الاكتتابات الأولية، وعكس الزيادة في التكاليف المرتبطة ببقاء شركة عامة.

السيناتور بات تومي

التشريعات والاقتصاد

غرفة التجارة الامريكية

الانتعاش الاقتصادي

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