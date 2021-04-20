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عواصف ترابية تضرب الوادى الجديد وتعيق الرؤية على الطرق

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:36 م
عواصف ترابية تضرب الوادى الجديد وتعيق الرؤية على الطرق الأتربة تغطى سماء الوادى
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عواصف محملة بالأتربة على عدة مناطق متفرقة، ويزداد تأثيرها على الطرق السريعة والواصلة بين المراكز الإدارية.
 
ومن جانبها رفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وجرى اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.
 
وحذرت إدارة المرور قائدي السيارات، وطالبتهم بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية بالشوارع.
 
وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
 
 

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