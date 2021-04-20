عبد ربه توفيق.. 40 سنة بيصحى أهالى الغربية للسحور ولسه مكمل.. فيديو لايف

الغربية _ مصطفى عادل

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشراً عن حكاية أقدم مسحراتي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي يعمل في هذا المجال منذ 40 عاما.

وقال عبد ربه توفيق، إنه يبلغ من العمر 59 عاما، ويعمل عامل بشركة مصر للغزل والنسيج، وينتظر شهر رمضان المبارك من كل عام ليمارس هوايته المفضلة في الخروج في الشوارع وإيقاظ النائمين لتناول السحور.

وأضاف عبد ربه، أنه يعمل مسحراتي منذ صغر سنه، وكان يخرج مع والدته التي كانت تطوف الشوارع لإيقاظ النائمين طوال أيام الشهر المبارك، وأنه يغطى جميع شوارع منطقة المنشية الجديدة بالكامل، ويبدأ عمله من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى الساعة الثالثة صباحا، بحيث ينتهي من المرور جميع الشوارع لإيقاظ النائمين وتذكير المواطنين بموعد السحور.

وأشار أقدم مسحراتى، إلى أنه يحمل طبله على كتفه وعصا خشبيه، ويقوم بالقرع عليها، ويكمل طريقه، وأن سكان المنطقة يعرفونه بالاسم وينتظرون مروره كل ليلة، ويردد المدائح النبوية طوال فترة سيره بالشوارع وأوقات أخري ينادي على أسماء الاهالي حسب رغبتهم.