اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:40 ص
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عامل بالسكة الحديد فى الهند ينقذ طفلا من الموت فى اللحظة الأخيرة.. فيديو

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 05:00 ص
عامل بالسكة الحديد فى الهند ينقذ طفلا من الموت فى اللحظة الأخيرة.. فيديو
وكالات

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وأظهر مقطع فيديو، نشرته وزارة السكك الحديدية بالهند على مواقع التواصل الاجتماعى، عامل محطة في مومباي يركض لإنقاذ طفل بينما كان قطار قادم بسرعة نحوهم.

وحمل العامل الطفل ووضعه على الرصيف قبل لحظات من وصول القطار. وأشادت الوزارة بالموظف مايور شلخي ووصفته بـ"السامري الصالح"، معتبرين أنه يتمتع بشجاعة مثالية، وتفانى شديد فى أداء واجبه.

وتعتبر السكك حديدية الهندية رابع أكبر مشغل سكك حديدية في العالم وأكبر جهة توظيف في الهند.

 

الهند

السكك الحديدية فى الهند

مومباى

محطة فى مومباى

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