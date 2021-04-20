عامل بالسكة الحديد فى الهند ينقذ طفلا من الموت فى اللحظة الأخيرة.. فيديو

وكالات

وأظهر مقطع فيديو، نشرته وزارة السكك الحديدية بالهند على مواقع التواصل الاجتماعى، عامل محطة في مومباي يركض لإنقاذ طفل بينما كان قطار قادم بسرعة نحوهم.

A Good Samaritan:



At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.



We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0 — Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 19, 2021

وحمل العامل الطفل ووضعه على الرصيف قبل لحظات من وصول القطار. وأشادت الوزارة بالموظف مايور شلخي ووصفته بـ"السامري الصالح"، معتبرين أنه يتمتع بشجاعة مثالية، وتفانى شديد فى أداء واجبه.

وتعتبر السكك حديدية الهندية رابع أكبر مشغل سكك حديدية في العالم وأكبر جهة توظيف في الهند.