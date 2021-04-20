اليوم السابع
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طالبان تعلن رفضها تأجيل سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:26 م
طالبان تعلن رفضها تأجيل سحب القوات الأمريكية من أفغانستان القوات الأمريكية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت حركة طالبان، إن تأجيل الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها العسكرية من أفغانستان إلى شهر سبتمبر القادم، ما هو إلى مخالفة واضحة للاتفاقيات الموقعة بين الحركة وواشنطن، وعدم وفاء بعهودها، مطالبة القوات الأجنبية المتمركزة فى البلاد بسرعة الانسحاب.

 

وأضافت الحركة فى بيان، أن "الولايات المتحدة الأمريكية غير ملتزمة بوعودها وتعهداتها الخاصة بالخروج من أفغانستان أو عملية إطلاق سراح معتقلين الحركة وتبادل الأسرى، وعدم إنهاء القائمة السوداء، واصفة الحرب الأمريكية فى أفغانستان بـ"الفاشلة".

 

وفى تصريحات سابقة، أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، نية بلاده سحب قواتها من أفغانستان، وقال فى مؤتمر صحفى: "سنخرج من أفغانستان قبل الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر".

 

كما كتب على "تويتر": "أنا رابع رئيس أمريكى يترأس ويشهد وجود قوات أمريكية فى أفغانستان، لن أسلم تلك المسئولية إلى الرئيس الذى سيخلفنى، فبدلاً من العودة إلى الحرب مع طالبان، علينا التركيز على تحديات المستقبل".


حركة طالبان

أفغانستان

الولايات المتحدة الأمريكية

انسحاب امريكا من افغانستان

طالبان

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