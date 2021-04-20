اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:28 م
خالد صلاح
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ضبط 5 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملة تموينية بالبحيرة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:12 م
ضبط 5 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملة تموينية بالبحيرة مخللات فاسدة - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية، للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين .

وفى هذا السياق قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بحوش عيسى بحملة مكبرة على الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 100 برميل من المخللات مختلفة الأنواع بإجمالى وزن 5 أطنان غير محتفظة بخواصها الطبيعية ومتحللة وتحتوى على حشرات وديدان حية وميتة .

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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