اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:20 ص
خالد صلاح
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ضبط 49 قضية تموينية من بينها استيلاء صاحب مخبز على المال العام بسوهاج

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:16 ص
ضبط 49 قضية تموينية من بينها استيلاء صاحب مخبز على المال العام بسوهاج اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير مباحث سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة، لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وتم ضبط 49 قضايا تموينية متنوعة.

 

وتم ضبط صاحب مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز سوهاج لقيامه بالتقاعس عمداً عن الإخطار بتغيير نوع الوقود من سولار إلي غاز طبيعي والتحصل من جراء ذلك على مبالغ مالية من الدولة والاستيلاء عليها، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 736. 201 جنيهاً، وضبط صاحب محل بقاله، ويقيم قسم أول سوهاج لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط 42 علبة سجائر.

 

كما تم ضبط 12 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و8 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و5 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و3 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وضبط قضيتي انتظام سجل 21 بترول بمستودع البوتاجاز، و3 قضايا عرض لحوم مكشوفة دون غطاء شاش، و5 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وجاري الاستمرار في القيام بحملات مماثلة.


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