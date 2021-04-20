ضبط مدير مخزن بحوزته عبوات أدوية ومنشطات مهربة جمركيا في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على مدير مخزن بدون ترخيص في الجيزة، وبحوزته 353800 عبوة وقرص أدوية ومنشطات بدون مستندات، ومجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة، وأرشد المتهم عن مخزن آخر عثر به على ملايين عبوة وقرص أدوية ومنشطات مجهولة المصدر ومهربة جمركيا أيضا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تفيد تورط مدير مسئول عن مخزن غير مرخص بالجيزة، في تجارة الأدوية والمنشطات المهربة جمركياً، وغير مسجلة بالجهات المختصة، وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتشكل خطراً بالغا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور ، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهدافه وضبطه، وبتفتيش المخزن عثر على (353800 عبوة وقرص أدوية ومنشطات بدون مستندات، ومجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة) ، وبتطوير مناقشة المتهم أرشد عن مخزن آخر عثر بداخله على (5 مليون عبوة وقرص أدوية ومنشطات جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المختصة)، بمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه، وأضاف بأن المخزنين ملك أحد الأشخاص، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.