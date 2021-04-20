ضبط مدير مخبز استولى على 300 ألف جنيه من أموال الدعم فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط مدير مسؤول عن أحد المخابز، بتهمة التلاعب فى حصص منظومة الخبز، كما تم ضبط بدال تموينى يقوم بحجب السلع التموينية، وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد بقيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى لاستيلائه على 329 ألفا و397 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط بدال تمويني بحوزته 1.5 طن سكر تموينى، و300 عبوة زيت تموينى، مخصص للصرف على البطاقات التموينية، قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، وقدرت بقيمة مالية 17850 جنيها.

كما ضبطت الحملة مخزنا لتجارة السلع الغذائية بداخله 7 أطنان سكر حر بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش للمستهلكين، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.