ضبط مخبزين تصرفوا فى 12 شيكارة دقيق فى حملة تموينية بأجا بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليمات إلى السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية ، بتشديد الرقابه التموينيه على الأسواق والأنشطة التموينيه ، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه فى حالة ثبوت أى مخالفه ، وتحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا تم تشكيل حملة برئاسة عبد الناصر ابوالفتوح، ووائل الطنطاوي، وايهاب السمنودى ومحمد قنديل، بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز " ط.ع.ال " بقرية شبرا البهو ، ومخبز " ا.ح.ال " بقرية ميت أبوالحسين ، وذلك لتصرفهما فى إجمالى 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم ، بإجمالى وزن 600 كيلو ، وضبط مخبز " ع.ع.ا " بقرية شنفاس ومخبز " خ.ع.ف " بقرية شبرا البهو، ومخبز " ي.ع.ع " بقرية ميت أبوالحسين، وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن وضبط مخبز " ر.ال.ال " بقرية ميت أبوالحسين ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.