اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:29 م
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ضبط أغذية منتهية الصلاحية وتحرير 29 محضرا فى حملة على الأسواق ببنى سويف

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:03 م
ضبط أغذية منتهية الصلاحية وتحرير 29 محضرا فى حملة على الأسواق ببنى سويف أغذية فاسدة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع، ومواجهة كافة صور الغش التجارى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وكافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية، مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائى بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، حيث قام فريق مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع التموين والجهات المعنية بتوجيه حملة تفتيشية على المطاعم والمخابز بدائرة مركز ومدينة سمسطا.

 

وقامت الحملة بالمرور على 15 منشأة غذائية، وتم سحب عدد 43 عينة أغذية مختلفة وياميش رمضان وإرسالها لمعمل التحليل، فيما تم ضبط 27 كيلو جرام من الأغذية التالفة، و15 لتر خل وعصير مجهول المصدر، وتحرير 29 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذ الشأن، حيث أشرف على الحملة الدكتورة رشا خليفة مدير الوقائى بإدارة سمسطا، وشارك فيها مسعد إبراهيم، نصير فيلبس، محمد كمال، محمد عبدالناصر.


بنى سويف

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