اليوم السابع
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صيد العصارى هواية عشاق الصيد فى منطقة اللسان برأس البر فى رمضان.. صور

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:00 ص
صيد العصارى هواية عشاق الصيد فى منطقة اللسان برأس البر فى رمضان.. صور
دمياط معتز الشربينى

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صيد العصارى هي هواية الصابرين من عشاق صيد الأسماك بالسنار على شاطئ لسان رأس البر وهم الذين يحرصون على تلبية هوايتهم برغم برودة الجو، أو مرآة الشمس، حيث يحرص المئات من عشاق وهواة صيد الأسماك باصطحاب بمعداتها وأدواتهم وبعضهم يصطحبون أسرهم بالذهاب إلى منطقة اللسان برأس البر لصيد الأسماك وقت العصارى والاستمتاع بالمنظر الطبيعى لهذه المنطقة والبحث عن الهدوء والمتعة، وأغلبهم يعتبرها خروجا للمتعة والتنزة  بجو هذه المنطقة، خاصة أن رأس البر تتمتع هذه الأيام بجو مشمس ولطيف وحرارة معتدلة.

"اليوم السابع" التقى محبى هواية الصيد بمنطقة اللسان برأس البر للتعرف منهم على أفضل أنواع الأسماك فى هذه الفترة  وأفضل الأوقات للصيد فى رمضان.

 

يقول أشرف عطا البدوى  احد  أبناء رأس البر نحن محبي الصيد نتوافد على منطق اللسان بصفة شبه مستمرة صيفا وشتاء وفي رمضان نأتى بعد صلاة العصر مباشرة إلى هذه المنطقة بحثا عن الأسماك .

 

ومضيفا أن الصيد فى هذا التوقيت يحصد أنواع مختلفة من الأسماك اشهرها أسماك الدنيس الشفش قاروص وهذا التوقيت هو بداية موسم  هذه الأنواع.

 

يضيف محمد الألفى حرفى من أبناء قرية الشعراء بدمياط  واحد هواة الصيد  نحرص على الحضور إلى هذه المنطقة فى أوقات الفراغ وفي رمضان بعد العصر  لأن الشمس تكون أهدأ، وبعد اوقات العمل  ونأتي  اولا  للتسلية  وتلبية هوايتنا في صيد الأسماك  ونحرص على استخدام طعم  لصيد الأسماك عبارة عن جمبرى لأنه افضل انواع الطعم يصطاد عن طريقة أسماك اللوت والدنيس والقاروص وهى من أفضل أنواع الأسماك؛ وأكد ان هذه الأسماك  للأكل المنزلي ويمكن ان نقدم منها هدايا الأقارب والأصدقاء.

وأضاف أغلب هواة الصيد فى هذه المنطقة تربط بينهما صداقة واغلب الأصدقاء من محبى  الصيد  يجمعهم موعد لتلبية الهواية وغية الصيد  .

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راس البر

هواية الصيد

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