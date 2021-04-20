شرطة دالاس تستعد لاحتجاجات محتملة مع اقتراب صدور حكم فى قضية جورج فلويد

كتبت رباب فتحى

تستعد شرطة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجات محتملة بعد صدور حكم بحق ديريك شوفين، الضابط المتهم بقتل جورج فلويد، فى الوقت الذى تتداول هيئة المحلفين منذ تسع ساعات.

وقالت إدارة شرطة دالاس، إنها تستعد لمظاهرات محتملة بعد التوصل إلى حكم فى محاكمة ديريك شوفين، مؤكدين أنه لا توجد حاليًا أى تهديدات ذات مصداقية للمدينة أو منطقة شمال تكساس، لكن الشرطة تراقب الأحداث بحثًا عن أى تهديدات محتملة.

وقالت الشرطة: "ستحترم الإدارة الأفراد الذين يعبرون عن حقوقهم فى التعديل الأول، وهدفنا هو التجمع السلمى والآمن لجميع الأفراد الذين يمارسون حقوقهم الدستورية".

ورغم أن المحلفين فى قضية شوفين يتداولون منذ ليلة أمس، إلا أنه ليس من الواضح بالضبط متى يمكن أن يتوصلوا إلى حكم، وهيئة المحلفين معزولة الآن حتى لا يتم التأثير على قرارها ويقيمون في فندق ليلاً حتى يتوصلوا إلى حكم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ، جين ساكي ، إن الرئيس جو بايدن لم يكن يسعى للتأثير على محاكمة ديريك شوفين بتعليقاته على الحكم المتوقع الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه شعر أنه من المناسب التفكير في المحاكمة في هذه اللحظة لأن هيئة المحلفين معزولة لتداول الحكم.

وقال بايدن للصحفيين في وقت سابق في المكتب البيضاوي، إنه "يصلي أن يكون الحكم هو الحكم الصحيح. لم أكن لأقول ذلك ما لم يتم عزل هيئة المحلفين الآن لتداول الحكم."

وقالت ساكى فى المؤتمر الصحفى اليومى بالبيت الأبيض "كما أشار أيضًا ، تم عزل هيئة المحلفين وهذا هو سبب حديثه عن هذا الأمر ، لكنني أتوقع أن يلقى مزيدًا من الاهتمام - بمجرد صدور حكم ولن أقدم تحليلًا إضافيًا لما كان يقصده".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك قلق من أن كلمات الرئيس يمكن أن تزيد من الاضطرابات المحتملة في مينيابوليس وحول البلاد إذا لم يتم التوصل إلى "الحكم الصحيح"، قالت ساكي إنه بغض النظر عن النتيجة ، دعا بايدن باستمرار إلى السلام.

وقالت: "تركيزنا ، لأننا نعمل مع الدولة والسلطات المحلية ، ينصب على توفير مساحة للاحتجاج السلمي وسيكون ذلك متسقًا بغض النظر عن نتيجة هذا الحكم".