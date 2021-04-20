شرطة التموين تضبط 1261 قضية غش تجارى متنوعة بالمحافظات خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط 1261 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة و من أبرزها القضايا الآتية ، حيث تم ضبط ضبط (2٫11 طن "لحوم مستوردة – كبدة – سجق" فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج مصنعات اللحوم) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (10٫8 طن "سكر حر- أرز أبيض" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارلاية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر – 500 كيلو جرام "رول بلاستك" مدون عليها ذات العلامة لزوم التعبئة مجهولة المصدر – 3 ماكينة تغليف وتعبئة مستلزمات وأدوات تعبئة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت القوات من ضبط (2٫5 طن "زيت طعام" معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ونجحت القوات في ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على (329٫397 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة القليوبية) بحوزته (1٫5 طن"سكر تموينى – 300 عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية 17850 جنيهاً) .

وتمكنت الحملات من ضبط (250٫000 قطعة "كمامة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ونجحت القوات في ضبط (1٫2 طن "منظفات صناعية" متعددة الأغراض معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة الغربية.

وضبط (1940 وحدة ألعاب نارية"محدثات صوت" محظور تداولها بالأسواق مجهولة المصدر) بحوزة (مالكة محل لتجارة الخردوات) بمحافظة الغربية، كما ضبط (2 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر غير صالحة للإستخدام الحيوانى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.