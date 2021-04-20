شئون الحرمين تسخر التقنية الحديثة لخدمة المعتمرين بتوفير تطبيق (تنقل)

إيمان حنا

سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية الحديثة لخدمة المعتمرين والمصلين، وذلك بتوفير تطبيق (تنقل) الذي يعد وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام.وفق بيان صحفى للسفارة السعودية.

وخصصت إدارة خدمات التنقل دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي للعربات،التي يمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي: (مدخل "الشبيكة" عبر جسر الشبيكة، وسلم "الأرقم"، و"المروة" فوق سطح دورات القشاشية)، كما وفرت الإدارة أكثر من (5000) عربة عادية، وقرابة (3000) عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين والقاصدين من كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون من صعوبة الحركة،ما يسهم في التسهيل عليهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشاد عدد من المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بتنوع خدمات العربات (تنقل) المقدمة من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمسجد الحرام، واستحداثها ثلاثة مواقع حديثة خلال شهر رمضان لتسهيل عملية حجز وشراء تذاكر العربات قبل الوصول للمسجد الحرام ومنع التزاحم، بالإضافة إلى تطبيق "تنقل"، وخدمات العربات المجانية، وتقنينها بما يضمن سلامة القاصدين وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتماشى مع الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية كورونا.

ومن جهة أخرى أكدت رئاسة شئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية انها تبذل جهوداً كبيرة للحد من تفشي فيروس كورونا وسط الحجاج، وتوفر منظومة متكاملة تحتوي على 18 مساراً للحجاج للسير فيها بتباعد عن بعضهما للحد من الإصابة بالفيروس.