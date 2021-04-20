اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:04 م
خالد صلاح
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سنابل الخير .. "اليوم السابع" داخل أكبر صوامع البحيرة لرصد بدء موسم توريد القمح

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 08:00 م
سنابل الخير .. "اليوم السابع" داخل أكبر صوامع البحيرة لرصد بدء موسم توريد القمح بدء موسم توريد القمح بصوامع البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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شهدت صوامع وشون محافظة البحيرة إقبالا متزايدا من قبل المزارعين والموردين فى اليوم الأول لبدء موسم توريد القمح، وتوافدت السيارات المحملة بالقمح على الشون والصوامع المختلفة بالمحافظة لتفريغ حمولاتهم من الأقماح المحلية.
 
عدسة "اليوم السابع" رصدت بدء موسم توريد محصول القمح للشون والصوامع، ومن جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة تكثيف الجهود لاستقبال موسم القمح داخل الشون والصوامع المختلفه بكافة مراكز المحافظة، مضيفًا أنه تم تشكيل لجان موسعه لاستلام الأقماح المحلية الموردة لمدة 3 أشهر فى 29 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة 
 
وأوضح وكيل وزارة التموين، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ 475591 فدانا وإجمالى عدد الشون والصوامع  كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام .
 
ولفت إلى أن لجان الاستلام تتكون برئاسة عضو من مديرية التموين وعضوية عضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة وتبدأ عملها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعه مساء فى شهر رمضان ويتم عمل فتره مسائية حتى الساعة 12 فى الصوامع والأماكن المجهزة بالإنارة.
 
وشدد وكيل وزارة التموين على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل أماكن توريد القمح بالشون والصوامع المختلفة.

 


توريد القمح

صوامع البحيرة

محافظة البحيرة

تموين البحيرة

شون البحيرة

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