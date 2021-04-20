سنابل الخير .. "اليوم السابع" داخل أكبر صوامع البحيرة لرصد بدء موسم توريد القمح

شهدت صوامع وشون محافظة البحيرة إقبالا متزايدا من قبل المزارعين والموردين فى اليوم الأول لبدء موسم توريد القمح، وتوافدت السيارات المحملة بالقمح على الشون والصوامع المختلفة بالمحافظة لتفريغ حمولاتهم من الأقماح المحلية.

عدسة "اليوم السابع" رصدت بدء موسم توريد محصول القمح للشون والصوامع، ومن جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة تكثيف الجهود لاستقبال موسم القمح داخل الشون والصوامع المختلفه بكافة مراكز المحافظة، مضيفًا أنه تم تشكيل لجان موسعه لاستلام الأقماح المحلية الموردة لمدة 3 أشهر فى 29 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة