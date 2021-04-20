وأضاف ساليفان - فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء - "أنا واثق أنه سيكون من المهم إجراء محادثات مباشرة مع زملائى الجدد فى إدارة الرئيس جو بايدن فى واشنطن حول الوضع الحالى للعلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة".

وأوضح السفير الأمريكى لدى موسكو "أننى لم أر أسرتى لأكثر من عام، وهذا سبب آخر مهم للعودة إلى الوطن"، مؤكدا أنه سيعود إلى العاصمة الروسية خلال الأسابيع المقبلة قبل انعقاد اللقاء بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن.

يُذكر أن الكرملين قد نصح السفير الأمريكى لدى روسيا بمغادرة موسكو للتشاور مع إدارته حول العلاقات الثنائية بعد الطرد المتبادل للدبلوماسيين بين البلدين وفرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة على روسيا.

كانت الخارجية الروسية قد استدعت السفير الروسى لدى الولايات المتحدة للتشاور على خلفية تصريحات صحفية للرئيس الأمريكى جو بايدين وصف فيها نظيره الروسى فلاديمير بوتين بـ "القاتل" وهدده بدفع الثمن على التدخل فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة وعلى هجمات سيبرانية ضد منشآت حيوية أمريكية.