زيادة رأس مال شركة النصر للعدل والنسيج والصباغة لـ 686.4 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة، برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، بواقع 64.4 مليون جنيه، ليصبح 686.4 مليون جنيه، بقيمة أسمية 5 جنيهات لكل سهم .

وبحسب ما نشر فى جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية اليوم، فإن رأس المال كان يبلغ 623.1 مليون جنيه موزعا على 137.2 مليون سهم.

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وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن هذه الزيادة ستمول من الأرصدة الدائنة المقيدة لصالح الشركة القابضة، موضحة أن الجمعية العامة للشركة وافقت على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة وفق زيادة رأس المال الجديدة، على أن يكون رأس المال المرخص به 750 مليون جنيه.

مع السماح للشركة بتأسيس شركات ذات طبيعة أخرى غير الموجودة فى النظام الأساسى، بجانب الموافقة على المساهمة فى تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم وتعديل النظام الأساسى.