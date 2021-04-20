وذكر بيان للخارجية الروسية، نُشر على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء " لقد تلقينا فى 19 أبريل الجاري مذكرة من وزارة الخارجية الأوكرانية تعلن فيها مستشار السفارة الروسية فى كييف شخصا غير مرغوب فيه بسبب أنشطة يُزعم أنها لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسى".

وأضاف البيان "أن وزارة الخارجية الروسية تعرب عن احتجاجها الشديد على الخطوة غير الودية ، من الجانب الأوكرانى لأن الاتهامات الموجهة للدبلوماسى الروسى لا أساس لها من الصحة".

وتابعت الخارجية الروسية فى بيانها"أن كييف حاولت تقديم المذكرة بشأن إعلان مستشار السفارة الروسية شخصا غير مرغوب فيه ، كرد على طرد القنصل الأوكرانى فى سانت بطرسبرج من الأراضى الروسية"، مشددة على أن مثل هذا النهج غير مقبول على الإطلاق.

واختتمت الخارجية الروسية بيانها بالقول:" مع الأخذ فى الاعتبار جميع ملابسات الموضوع، فإن روسيا لا يمكنها النظر إلى طرد دبلوماسي روسي من أوكرانيا كإجراء متماثل، وتحتفظ بالحق فى الرد بطرد أحد دبلوماسيى السفارة الأوكرانية فى موسكو".

من ناحية أخرى، أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية اليوم، أن السفير البلغاري لدى موسكو أتاناس كريستين، تسلم مذكرة بشأن التدابير الروسية للرد على طرد دبلوماسيين روسيين اثنين من العاصمة البلغارية "صوفيا" في نهاية شهر مارس الماضى.

وقال المصدر فى تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "تم تسليم السفير البلغارى مذكرة بشأن تدابير الرد".

