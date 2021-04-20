رفع 25 طن مخلفات ومصادرة 22 شيشة فى حملات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت رئاسة مدينة الأقصر، حملات النظافة المكثفة بمنطقة حى المطار، حيث قاد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر حملة نظافة مكبرة بمنطقة حى المطار التابع لمجلس مدينة الأقصر، وذلك تحت إشراف شعبان طايع رئيس الحى ومحمد فوزى نائب رئيس الحى، وذلك فى إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها.

واستهدفت الحملة شارع منشأة العمارى الرئيسى وصولا حتى الفرقة 15، ونجع الفاخورة وخلف دير الشايب، وأسفرت الحملة عن رفع 25 طن مخلفات قمامة وتراكمات، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشأن ضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، ومتابعة تنفيذ التدابير الإحترازية والوقائية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وفى سياق متصل، قاد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، حملة تفتيشية مفاجئة ومرور ميدانى لمتابعة المقاهى والكافتيريات للتأكد من عدم تقديم الشيشة للمواطنين داخل المقاهى، لتطبيق قرارات مجلس الوزراء ومكافحة العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد بين رواد المقاهى، وذلك طبقاً للإجراءات الاحترازية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء.

وأسفرت جهود الحملة لمجلس مدينة الأقصر، عن ضبط 22 شيشة وفحامة وجوال فحم، تقدم داخل أحد المقاهى بمنطقة المطار التابعة لمدينة الأقصر، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول تدخين الشيشة لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وتم التعامل مع المخالفين بكل حزم لحماية المواطنين، والمحافظة على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث شارك بالحملة حسين عبد العزيز مساعد رئيس المدينة وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضى عضو متابعة ميدانية وأحمد سيد أحمد مسؤول قسم الاشغالات وحملة المعدات الثقيلة ومشرفى وعمال الحى.