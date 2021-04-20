رفع جلسة محاكمة قاتل جورج فلويد ساعة قبل النطق بالحكم خوفا من الاحتجاجات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المحكمة الأمريكية التى تنظر فى قضية مقتل جورج فلويد، أبلغت الجميع أنه ستكون هناك استراحة لمدة ساعة واحدة قبل أن يقرأ القاضي بيتر كاهيل، الحكم في المحكمة.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا يتعلق برغبة السلطات في السماح لمعظم العمال بمغادرة مبنى المحكمة في وسط مدينة مينيابوليس والعودة إلى منازلهم، بدافع المخاوف الأمنية.

واتُهم ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين، وهو أبيض، بالقتل من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد في مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عامًا في جنوب مينيابوليس في 25 مايو 2020. وكان قد نفى التهم الموجهة إليه.

بدأت المرافعات الافتتاحية في محاكمة شوفين في 29 مارس، وبعد ثلاثة أسابيع ، تقاعدت هيئة المحلفين في وقت متأخر من بعد ظهر أمس للنظر في حكمها.

كان من الصعب للغاية التنبؤ بالمدة التي سيتداولونها ، خاصة وأن عددًا قليلاً جدًا من المراسلين سُمح لهم بالدخول إلى المحكمة، لذا فإن الملاحظات حول هيئة المحلفين ورد فعلها على الشهادة ، كانت مصدرها بشكل أساسي قراءة رسائل البريد الإلكتروني من اثنين من المراسلين المخصصين المسموح لهم بالدخول إلى المحكمة.

تستعد الشرطة في دالاس لاحتجاجات محتملة بعد صدور حكم بحق ديريك شوفين، الضابط المتهم بقتل جورج فلويد، فى الوقت الذى تتداول هيئة المحلفين منذ تسع ساعات.

وقالت إدارة شرطة دالاس، إنها تستعد لمظاهرات محتملة بعد التوصل إلى حكم في محاكمة ديريك شوفين، مؤكدين أنه لا توجد حاليًا أي تهديدات ذات مصداقية للمدينة أو منطقة شمال تكساس ، لكن الشرطة تراقب الأحداث بحثًا عن أي تهديدات محتملة.

وقالت الشرطة: "ستحترم الإدارة الأفراد الذين يعبرون عن حقوقهم في التعديل الأول، وهدفنا هو التجمع السلمي والآمن لجميع الأفراد الذين يمارسون حقوقهم الدستورية".